على وقع استمرار الحرب على الجبهة الجنوبية، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت قوله أنّه نخطط لزيادة كثافة النيران ضد حزب الله.

وأشارت هيئة البث نقلا عن غالانت أنّه "سنكثف إطلاق النار في الشمال حتى لو أبرمت هدنة في غزة إلى أن يستسلم حزب الله".(الجزيرة)