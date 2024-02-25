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لبنان

البخاري زار بطريرك السريان الأرثوذكس.. هذا ما تم بحثه

Lebanon 24
25-02-2024 | 12:21
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زار سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري، مار اغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم، في مقر البطريركية، في بكفيا.
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وتم عرض مجمل التطورات السياسية الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية والمساعي الحثيثة، التي تبذلها اللجنة الخامسية مع مختلف الأطراف اللبنانية، لحل أزمة الشغور الرئاسيّ، بأسرع وقت ممكن.
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