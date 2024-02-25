البخاري زار بطريرك السريان الأرثوذكس.. هذا ما تم بحثه

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زار سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري، مار اغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم، في مقر البطريركية، في بكفيا.وتم عرض مجمل التطورات السياسية الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية والمساعي الحثيثة، التي تبذلها اللجنة الخامسية مع مختلف الأطراف اللبنانية، لحل أزمة الشغور الرئاسيّ، بأسرع وقت ممكن.