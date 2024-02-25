بالأسماء.. تعيينات جديدة داخل الحزب الاشتراكي!

Advertisement

أصدر رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط قراراً بتعيين ربيع العتر وكيلاً لداخلية الحزب في منطقة الشمال، وحسن سويد وكيلاً لداخلية الحزب في منطقة البقاع الأوسط.ربيع العتر هو محامٍ بالاستئناف، انتسب إلى الحزب عام 1999، ورقي إلى عضو عامل عام 2000، وعُيّن أمين سر وكالة الداخلية لمنطقة الشمال عام 2002.كما وعيّن ممثل مفوضية شؤون الطلبة والشباب والرياضة في الشمال عام 2002، أمين السر في فرع دير عمار عام 2005، أميناً لشؤون الثقافة في معتمدية طرابلس عام 2006، نائب مفوّض الثقافة في الحزب عام 2016، وعُيّن عضواً في جهاز مفوضية العدل والتشريع عام 2017.أما حسن سويد، هو من مواليد بر الياس 1982، حائز على إجازة في الأدب الانكليزي، الجامعة اللبنانية، وأستاذ مدرّس في التعليم الثانوي.إنتسب إلى الحزب عام 2017، ورُقي إلى عضو عامل عام 2023 وعيّن عضو ناشط في منظمة الشباب التقدمي، مكتب الجامعة اللبنانية زحلة 2005 - 2009.(الأنباء)