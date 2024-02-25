Advertisement

لبنان

بالأسماء.. تعيينات جديدة داخل الحزب الاشتراكي!

Lebanon 24
25-02-2024 | 12:32
A-
A+
Doc-P-1168280-638444867576885701.jpg
Doc-P-1168280-638444867576885701.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط قراراً بتعيين ربيع العتر وكيلاً لداخلية الحزب في منطقة الشمال، وحسن سويد وكيلاً لداخلية الحزب في منطقة البقاع الأوسط.

ربيع العتر هو محامٍ بالاستئناف، انتسب إلى الحزب عام 1999، ورقي إلى عضو عامل عام 2000، وعُيّن أمين سر وكالة الداخلية لمنطقة الشمال عام 2002.
Advertisement

كما وعيّن ممثل مفوضية شؤون الطلبة والشباب والرياضة في الشمال عام 2002، أمين السر في فرع دير عمار عام 2005، أميناً لشؤون الثقافة في معتمدية طرابلس عام 2006، نائب مفوّض الثقافة في الحزب عام 2016، وعُيّن عضواً في جهاز مفوضية العدل والتشريع عام 2017.

أما حسن سويد، هو من مواليد بر الياس 1982، حائز على إجازة في الأدب الانكليزي، الجامعة اللبنانية، وأستاذ مدرّس في التعليم الثانوي.

إنتسب إلى الحزب عام 2017، ورُقي إلى عضو عامل عام 2023 وعيّن عضو ناشط في منظمة الشباب التقدمي، مكتب الجامعة اللبنانية زحلة 2005 - 2009.(الأنباء)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:56 | 2024-02-25
12:30 | 2024-02-25
12:21 | 2024-02-25
12:13 | 2024-02-25
12:00 | 2024-02-25
12:00 | 2024-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24