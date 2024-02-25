في فرن الشباك.. هذا ما حصل داخل كلية التربية اليوم

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن مجهولين قد دخلوا الى كلية التربية في فرن الشباك، واقدموا على محاولة كسر وخلع خزنة عائدة للكلية بهدف السرقة، لكنهم عجزوا عن ذلك.

وأضافت المعلومات أنهم قد فرّوا إلى جهة مجهولة.