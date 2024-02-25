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لبنان

في فرن الشباك.. هذا ما حصل داخل كلية الفنون اليوم

Lebanon 24
25-02-2024 | 12:30
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن مجهولين قد دخلوا الى كلية الفنون في فرن الشباك، واقدموا على محاولة كسر وخلع خزنة عائدة للكلية بهدف السرقة، لكنهم عجزوا عن ذلك.
 
وأضافت المعلومات أنهم قد فرّوا إلى جهة مجهولة.
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كلية التربية

فرن الشباك

كسر

سرقة

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