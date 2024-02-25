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لبنان

هذا ما خلصت اليه اجتماعات ميقاتي في ميونخ

Lebanon 24
25-02-2024 | 13:18
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كشف زوار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عبر قناة "الجديد" أن "الاجتماعات التي عقدها في ميونخ أظهرت عدم اتجاه إسرائيل نحو التصعيد وهذا التأكيد لمسه خلال اجتماعه بآموس هوكشتاين.
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