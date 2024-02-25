هذا ما خلصت اليه اجتماعات ميقاتي في ميونخ

كشف زوار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عبر قناة "الجديد" أن "الاجتماعات التي عقدها في ميونخ أظهرت عدم اتجاه إسرائيل نحو التصعيد وهذا التأكيد لمسه خلال اجتماعه بآموس هوكشتاين.

Advertisement