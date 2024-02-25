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لبنان

طلق ناري أصابه بوجهه.. إليكم ما حصل في شمسطار

Lebanon 24
25-02-2024 | 13:32
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن إدخال المدعو "م. م" من بلدة بيت صليبي - شمسطار الى مستشفى دار الامل الجامعي.
 
وقد أشارت المعلومات إلى أن "م.م"  قد أُصيب بطلق ناري في الوجه عن طريق الخطأ، ووصفت حالته بالمستقرة.
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بيت صليبي

شمسطار

طلق ناري

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