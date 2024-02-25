طلق ناري أصابه بوجهه.. إليكم ما حصل في شمسطار

أفادت مندوبة "لبنان24" عن إدخال المدعو "م. م" من بلدة بيت صليبي - شمسطار الى مستشفى دار الامل الجامعي.

وقد أشارت المعلومات إلى أن "م.م" قد أُصيب بطلق ناري في الوجه عن طريق الخطأ، ووصفت حالته بالمستقرة.