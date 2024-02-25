في طربلس.. أطلق النار بالهواء وفرّ!

أفادت مندوبة "لبنان24" عن اقدام المدعو "ب.ط" على اطلاق النار في الهواء من مسدس حربي بالقرب من كراج الجمل في محلة القبة طرابلس، من دون وقوع إصابات.



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وقد أفادت المعلومات عن فراره الى جهه مجهولة.