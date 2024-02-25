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لبنان
في طربلس.. أطلق النار بالهواء وفرّ!
Lebanon 24
25-02-2024
|
14:00
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أفادت مندوبة
"لبنان24"
عن اقدام المدعو "ب.ط" على اطلاق النار في الهواء من مسدس حربي بالقرب من كراج الجمل في محلة القبة طرابلس، من دون وقوع إصابات.
وقد أفادت المعلومات عن فراره الى جهه مجهولة.
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