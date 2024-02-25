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لبنان
شباط يحمل رائحة الصيف.. هذا ما كشفه الاب خنيصر عن طقس نهاية الشهر
Lebanon 24
25-02-2024
|
13:44
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كشف الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن ان المرتفع السيبيري يسيطر على بحر قزوين والعراق والبحر الاسود وشرق تركيا ويساهم الضغط المرتفع شرق لبنان، بصدّ المنخفضات الجوية المسيطرة على اليونان وغرب تركيا، من الوصول الى الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وقد تقتصر على حالات عدم استقرار خفيفة وسريعة، وقد يستمر هذا الوضع حتى الاسبوع الاول من شهر آذار.
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في الوقت الحالي، سوف يودّع شهر شباط المنطقة بطقس يميل الى "الربيعي" مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة لتلامس 23 درجة ساحلاً و 18 درجة بقاعاً.
درجات الحرارة على الساحل : 21 نهاراً و 15 ليلاً
في البقاع: 18 نهاراً و 06 ليلا
على الجبال 1200 متر: 17 نهاراً و 05 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 10 نهاراً و -01 ليلاً
الرياح: شرقية سرعتها بين 15 و 20 كم في الساعة، تنشط بعض الأحيان لتلامس 55 كم في الساعة
الضغط الجوّي: 1016hpa
الرطوبة: 78%
حالة البحر : قليل الموج
حرارة المياه 19 درجة.
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