شباط يحمل رائحة الصيف.. هذا ما كشفه الاب خنيصر عن طقس نهاية الشهر

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كشف الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن ان المرتفع السيبيري يسيطر على بحر قزوين والعراق والبحر الاسود وشرق تركيا ويساهم الضغط المرتفع شرق لبنان، بصدّ المنخفضات الجوية المسيطرة على اليونان وغرب تركيا، من الوصول الى الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وقد تقتصر على حالات عدم استقرار خفيفة وسريعة، وقد يستمر هذا الوضع حتى الاسبوع الاول من شهر آذار.في الوقت الحالي، سوف يودّع شهر شباط المنطقة بطقس يميل الى "الربيعي" مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة لتلامس 23 درجة ساحلاً و 18 درجة بقاعاً.درجات الحرارة على الساحل : 21 نهاراً و 15 ليلاًفي البقاع: 18 نهاراً و 06 ليلاعلى الجبال 1200 متر: 17 نهاراً و 05 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 10 نهاراً و -01 ليلاًالرياح: شرقية سرعتها بين 15 و 20 كم في الساعة، تنشط بعض الأحيان لتلامس 55 كم في الساعةالضغط الجوّي: 1016hpaالرطوبة: 78%حالة البحر : قليل الموجحرارة المياه 19 درجة.