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لبنان

بصاروخ بركان.. هذا ما استهدفه حزب الله مساء اليوم

Lebanon 24
25-02-2024 | 14:19
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أعلن حزب الله ببيان صادر عنه أنّه ‌‎استهدف ‌‌‏عند الساعة‎ ‌‏07:50‌‎ ‎ من مساء اليوم الأحد ‏تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع المرج بصاروخ بركان.
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وأضاف البيان أنّه قد تمّ إصابة الموقع إصابة مباشرة.
 
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