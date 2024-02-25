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لبنان
إعادة نظر
Lebanon 24
25-02-2024
|
17:02
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يحاول حليفان سابقان إعادة النظر في بعض المواقف الحساسة إثر إنهيار التحالف بينهما، وحاجة كل طرف منهما للتواصل مع أطراف أخرى، عشية تحريك الملف الرئاسي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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