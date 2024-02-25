المتقاعدون والحكومة: مأزق لا يصنع حلاَّ

15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
14
o
جونية
7
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
16
o
بشري
14
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المتقاعدون والحكومة: مأزق لا يصنع حلاَّ
Lebanon 24
25-02-2024
|
22:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب جان فغالي في" نداء الوطن": الأزمة الناشئة بين الحكومة والمتقاعدين ليست وليدة اليوم، بل هي مزمنة تعود إلى «نظام التقاعد» في لبنان، والذي يشكِّل نزيفاً مرهِقاً للإيرادات، وكلما تقدمت السنون، كلما استفحلت هذه الأزمة.
Advertisement
نظام التقاعد المعمول به في لبنان، لا مثيل له في العالم. ففي العالم، حين يصل الشخص المعني إلى سن التقاعد، يُعطى راتباً معيناً، لمدة معيَّنة، إلى حين إيجاد عمل له، وما لم يتوافر هذا العمل، يوضَع في فئة «العاطلين عن العمل» ويُصرَف له مبلغٌ مقطوع إسوةً بهذه الفئة. في لبنان، يبقى المتقاعِد يتقاضى راتباً حتى الوفاة، الذين يخرجون إلى التقاعد، سنوياً، يناهز عددهم العشرة آلاف، ولا بد من إدخال بديلٍ منهم. نحن إذاً أمام عشرين ألف راتبٍ شهري إضافي كل سنة.
كان الأمر محتملاً، إلى حدٍّ ما، قبل الأنهيار المالي في تشرين من العام 2019، وأكثر من ذلك، دُقَّ ناقوس الخطر عام 2017 حين أُقرَّت سلسلة الرتب والرواتب، بما شكَّل ضربةً قاسمة لخزينة الدولة.
اليوم يكاد التاريخ أن يعيد نفسه، فنكون أمام «كارثة سلسلة رتب ورواتب جديدة»: بالأرقام، ما يقارب الـ350 ألف لبناني يتقاضون رواتبهم من الخزينة اللبنانية، بين مدنيين وعسكريين. عشرات الآلاف من هؤلاء «دخلوا إلى الدولة» عبر المحسوبيات والتوظيف السياسي، من دون الحاجة إلى الكثير منهم، ما جعل القطاع العام ملاذاً لمن لا وظيفة له في القطاع الخاص.
المأزق اليوم أن الظرف ليس ظرف القول للكثيرين أنهم «عالة» على خزينة الدولة، وأنه يستحيل صرفهم من الخدمة، خصوصاً أنّ رواتبهم فقدت قيمتها بعد انهيار قيمة الليرة من 1500 للدولار إلى 89000 ليرة للدولار، هذه الإستحالة ليست وحدها، هناك استحالة ثانية تتمثل في تلبية ما يطلبه المتقاعدون. الأرقام هنا ليست وجهة نظر على الإطلاق، الحكومة غير قادرة على تلبية ما يطلبه المتقاعدون، تحت أي ظرفٍ من الظروف، والمتقاعدون ليسوا في وارد التراجع عن مطالبهم. كيف سيكون الإنفجار؟ هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه بقوة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو... إليكم ما جرى مع فنان لبنانيّ في مطار بيروت
Lebanon 24
بالفيديو... إليكم ما جرى مع فنان لبنانيّ في مطار بيروت
09:30 | 2024-02-25
25/02/2024 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار عائدة في هذا التاريخ... رياح ناشطة والحرارة ستنخفض
Lebanon 24
الأمطار عائدة في هذا التاريخ... رياح ناشطة والحرارة ستنخفض
06:00 | 2024-02-25
25/02/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة نادرة لنصرالله في أحد شوارع بيروت.. شاهدوها
Lebanon 24
صورة نادرة لنصرالله في أحد شوارع بيروت.. شاهدوها
04:40 | 2024-02-25
25/02/2024 04:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارة رياضية لبنانية 100 %.. سعرها بمتناول الجميع وهذه مواصفاتها (صور)
Lebanon 24
سيارة رياضية لبنانية 100 %.. سعرها بمتناول الجميع وهذه مواصفاتها (صور)
02:30 | 2024-02-25
25/02/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقّف عن الغناء وأجهش بالبكاء.. شاهدوا بالفيديو ما حصل مع عاصي الحلاني على المسرح
Lebanon 24
توقّف عن الغناء وأجهش بالبكاء.. شاهدوا بالفيديو ما حصل مع عاصي الحلاني على المسرح
05:43 | 2024-02-25
25/02/2024 05:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:00 | 2024-02-26
إتصالات رسمية تحضيرا للرد على الورقة الفرنسية لا حوار في المدى المنظور وتشكيك بنيات باسيل الحوارية
00:05 | 2024-02-26
بالصورة.. هذا ما حصل في منطقة الضنية مساء
00:02 | 2024-02-26
مخابرات الجيش توقف مطلوباً في الهري.. هذا ما عثرت عليه بحوزته
23:57 | 2024-02-25
اسرائيل تخطط لزيادة القوة النارية ضد "الحزب"... وهذا ما توعد به غالانت
23:17 | 2024-02-25
فجر اليوم.. هذا ما استهدفه حزب الله
22:36 | 2024-02-25
مصير بلدية طرابلس في عهدة المفتي إمام
فيديو
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
Lebanon 24
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
15:32 | 2024-02-25
26/02/2024 08:11:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
04:59 | 2024-02-24
26/02/2024 08:11:01
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
03:00 | 2024-02-24
26/02/2024 08:11:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24