فجر اليوم.. هذا ما استهدفه حزب الله

أعلن حزب الله في بيان صباح اليوم ان عناصره استهدفت عند الساعة (3:10) ‎من فجر اليوم الاثنين قوة ‏إسرائيلية في موقع البغدادي ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة. ‏

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