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لبنان

فجر اليوم.. هذا ما استهدفه حزب الله

Lebanon 24
25-02-2024 | 23:17
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أعلن حزب الله في بيان صباح اليوم ان عناصره استهدفت عند الساعة (3:10) ‎من فجر اليوم الاثنين قوة ‏إسرائيلية في موقع البغدادي ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة. ‏ 
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