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لبنان
فجر اليوم.. هذا ما استهدفه حزب الله
Lebanon 24
25-02-2024
|
23:17
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أعلن حزب الله في بيان صباح اليوم ان عناصره استهدفت عند الساعة (3:10) من فجر اليوم الاثنين قوة إسرائيلية في موقع البغدادي ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.
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