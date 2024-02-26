بالصورة.. هذا ما حصل في منطقة الضنية مساء

بعد رفع يافطات في منطقة الضنية للحزب السوري القومي من قبل منفذية الضنية، وذلك بمناسبة اقتراب ذكرى ١ آذار، مولد مؤسس الحزب انطوان سعادة، عمد مجهولون مساء على ازالة احدى اليافطات التي كانت قد رفعت عند مدخل المنطقة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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