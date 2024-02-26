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لبنان
مخابرات الجيش توقف مطلوباً في الهري.. هذا ما عثرت عليه بحوزته
Lebanon 24
26-02-2024
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن دورية من مخابرات الجيش أوقفت أحد المطلوبين في منطقة الهري ويدعى "ي.ع"، وقد عثر بحوزته على كمية من المخدرات.
وتم اقتياده مع المضبوطات للتحقيق معه.
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