مخابرات الجيش توقف مطلوباً في الهري.. هذا ما عثرت عليه بحوزته

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن دورية من مخابرات الجيش أوقفت أحد المطلوبين في منطقة الهري ويدعى "ي.ع"، وقد عثر بحوزته على كمية من المخدرات.



وتم اقتياده مع المضبوطات للتحقيق معه.

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