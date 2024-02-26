Advertisement

لبنان

مخابرات الجيش توقف مطلوباً في الهري.. هذا ما عثرت عليه بحوزته

Lebanon 24
26-02-2024 | 00:02
A-
A+
Doc-P-1168409-638445282239410586.jpg
Doc-P-1168409-638445282239410586.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن دورية من مخابرات الجيش أوقفت أحد المطلوبين في منطقة الهري ويدعى "ي.ع"، وقد عثر بحوزته على كمية من المخدرات.

وتم اقتياده مع المضبوطات للتحقيق معه.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المفتي دريان استقبل مدير المخابرات في الجيش على رأس وفد
lebanon 24
26/02/2024 10:41:58 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيفات لـ"مخابرات الجيش" في مناطق لبنانية.. هؤلاء وقعوا تحت قبضتها
lebanon 24
26/02/2024 10:41:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مخابرات الجيش أوقفت سارق مدرسة
lebanon 24
26/02/2024 10:41:58 Lebanon 24 Lebanon 24
حواجز لمخابرات الجيش في طرابلس
lebanon 24
26/02/2024 10:41:58 Lebanon 24 Lebanon 24

مخابرات

الجيش

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:48 | 2024-02-26
03:23 | 2024-02-26
03:17 | 2024-02-26
03:15 | 2024-02-26
03:10 | 2024-02-26
03:05 | 2024-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24