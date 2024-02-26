"سيأخذ كرة النار في صدره"... التأجيل محسوم

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حسمت مصادر نيابية أن الإنتخابات البلدية والإختيارية لن تحصل، وأن تأجيلها أصبح مؤكداً ويُعمل عليه من قبل من أخذ كرة النار في صدره في التأجيل الماضي، كما قال حينها .المصدر الذي جزم أن الإنتخابات لن تحصل أكد أن السبب هذه المرة هو أسهل بكثير من المرة السابقة وهو الحرب الدائرة في الجنوب وعدم القدرة على إجرائها أقله في ثلاثة محافظات على خط النار .المصدر لفت الى عدم قدرة الأجهزة الأمنية على القيام باللازم لإجراء الإنتخابات كسبب موجب إضافي .المصدر ختم أن لجنة الدفاع البرلمانية التي كانت ستستمع الأسبوع الماضي الى وزير الداخلية القاضي بسام مولوي في شأن إجراء الإنتخابات البلدية وغاب عن الاجتماع بداعي السفر، لم تضع هذا البند على جدول أعمالها لهذا الأسبوع .أما على الخط الحكومي، فالاجواء تفيد ان الاستعدادات مستمرة لاجراء الانتخابات في موعدها، لان الحكومة ملزمة قانونا بذلك، كما ان الاجراءات اللوجستية قائمة لمواكبة هذا الاستحقاق، الا اذا قرر مجلس النواب خلاف ذلك، وهو أمر مرجّح.