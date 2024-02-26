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لبنان

نائب ينتقد زملاءه: "ع غير كوكب"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
26-02-2024 | 01:45
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إنتقد نائب مخضرم من تكتل معارض الزيارة التي يقوم بها الوفد النيابي الى لندن والطلب من مجلس اللوردات الضغط بإتجاه إنتخاب رئيس جمهورية في لبنان.
وقال النائب "إن زملاءه في كوكب والوضع في لبنان في كوكب آخر، فلجنة "خماسية دولية" لم تستطع تحريك الملف الرئاسي في لبنان فهل يفعلها مجلس اللوردات البريطاني ؟ قالها النائب ساخراً.
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وختم بالقول: على زملائي النواب العودة الى لبنان والعمل والضغط حتى ولو في الشارع من أجل الوصول الى عقد جلسات متتالية لإنتخاب الرئيس، أما هذه الزيارات فهي للفولكلور والسياحة"، حسب تعبيره.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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