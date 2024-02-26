تركت التلفزيون "ع راس السطوح"

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أكدت الإعلامية داليا داغر في جلسة غداء مع أصدقاء لها أن مطلع العام ٢٠٢٤ كان نهاية مشوارها في محطة الـ OTV التي عملت فيها لسنوات، وقدمت خلالها برنامجها الشهير" ع سطوح بيروت".وتابعت داغر بالقول إنها وعدت الرئيس ميشال عون، عندما كان في بعبدا، أنها لن تغادر الـ OTV إلا بعد إنتهاء الولاية وهكذا حصل.وأكدت أنها تتفاوض اليوم مع عدد من المؤسسات الإعلامية المرئية وسيكون لها برنامج بحلة جديدة، ولكن في المضمون ذاته إن كان في السياسة أو في الشأن الإجتماعي عند الحاجة .وختمت أنها تفضل أن تكون في الـ LBCI او MTV و"يلي فيه خير الله يقدمو".