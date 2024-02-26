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لبنان

تركت التلفزيون "ع راس السطوح"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
26-02-2024 | 02:15
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أكدت الإعلامية داليا داغر في جلسة غداء مع أصدقاء لها أن مطلع العام ٢٠٢٤ كان نهاية مشوارها في محطة الـ OTV  التي عملت فيها لسنوات، وقدمت خلالها برنامجها الشهير" ع سطوح بيروت".
وتابعت داغر بالقول إنها وعدت الرئيس ميشال عون، عندما كان في بعبدا، أنها لن تغادر الـ OTV إلا بعد إنتهاء الولاية وهكذا حصل.
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وأكدت أنها تتفاوض اليوم مع عدد من المؤسسات الإعلامية المرئية وسيكون لها برنامج بحلة جديدة، ولكن في المضمون ذاته إن كان في السياسة أو في الشأن الإجتماعي عند الحاجة .
وختمت أنها تفضل أن تكون في الـ LBCI او MTV و"يلي فيه خير الله يقدمو".






المصدر: لبنان24

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