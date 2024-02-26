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لبنان

بعد الهدوء الحذر.. كيف يبدو الوضع في الجنوب؟

Lebanon 24
26-02-2024 | 03:10
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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، عن إسقاط طائرة مُسيرة فوق جنوب لبنان بواسطة صاروخ دفاعٍ جوي.

وذكرت التقارير الإسرائيلية أن الطائرة التي تم إسقاطها هي من نوع "هيرمز 450".
 
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وكانت المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان شهدت صباح اليوم هدوءاً حذراً، انطلاقا من سهل المجيدية - الغجر، خراج بلدة الماري وحتى منطقة العرقوب وحاصبيا ومزارع شبعا المحتلة، بحسب ما أفادت "مندوبة لبنان 24". 
 
وخرق طيران الاستطلاع الاسرائيلي، من نوع ام كا، أجزاء منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة والمنحدرات الغربية لجبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي في البقاع الشرقي صباح اليوم هذا الهدوء. 
 
وتزامن ذلك مع تعرض أطراف مزرعة حلتا واطراف راشيا الفخار وكفرحمام وكفرشوبا والهبارية للاعتداءات الاسرائيلية. 
 
ورداً على ذلك، استهدف حزب الله مواقع العدو في السماقة ورويسات العلم وتلة زبدين داخل مزارع شبعا المحتلة. 
  
وحتى صباح اليوم لا تزال المنطقة تشهد تحليقا شبه متواصل للمسيّرات الإسرائيلية وصولا حتى المنحدرات الغربية لجبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي في البقاع الشرقي وجبل صافي في البقاع الشرقي.
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