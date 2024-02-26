المرأة اللبنانية ناجحة بالخط العريض.. 9 نساء على لائحة أقوى سيدات الأعمال





فقد كشفت مجلة فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها لأقوى 100 سيدة أعمال لعام 2024، والتي تسلط الضوء على النساء المؤثرات اللاتي يتخذن حيزاً واسعاً في مضمار الأعمال.

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وبقوّة بارزة، تمكّنت 9 نساء لبنانيات من إظهار مواهبهنّ الاستثنائية في الإدارة والقيادة والإبتكار في مجالات عدّة، وفي ما يلي نبذة عنهنّ:



- سامية بوعزة: أسست بوعزة شركة Multiply Marketing Consultancy في عام 2003، وتطورت إلى Multiply Group بحلول عام 2021. وبصفتها مسؤولة عن أكثر من 3000 موظف، تقود بوعزة التطور الاستراتيجي للشركة وتدير مساعيها الاستثمارية، وتضمن التوسع المستدام لكياناتها الفرعية.

بالإضافة إلى ذلك، تشغل مناصب في مجالس الإدارة في العديد من الشركات، بما في ذلك شركة طاقة ومجموعة أرينا إيفنتس وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات. أثبتت المرأة اللبنانية نفسها في أكثر من ميدان محلياً وعالمياً، وبات يضرب المثال بعزيمتها على التقدم الدائم بالرغم من كل الصعوبات التي تواجهها، وهي ليست بقليلة.فقد كشفت مجلة فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها لأقوى 100 سيدة أعمال لعام 2024، والتي تسلط الضوء على النساء المؤثرات اللاتي يتخذن حيزاً واسعاً في مضمار الأعمال.وبقوّة بارزة، تمكّنت 9 نساء لبنانيات من إظهار مواهبهنّ الاستثنائية في الإدارة والقيادة والإبتكار في مجالات عدّة، وفي ما يلي نبذة عنهنّ:- سامية بوعزة: أسست بوعزة شركة Multiply Marketing Consultancy في عام 2003، وتطورت إلى Multiply Group بحلول عام 2021. وبصفتها مسؤولة عن أكثر من 3000 موظف، تقود بوعزة التطور الاستراتيجي للشركة وتدير مساعيها الاستثمارية، وتضمن التوسع المستدام لكياناتها الفرعية.بالإضافة إلى ذلك، تشغل مناصب في مجالس الإدارة في العديد من الشركات، بما في ذلك شركة طاقة ومجموعة أرينا إيفنتس وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات.





- إلدا شقير: انضمت شقير إلى TRKKN، شركة تابعة لغوغل، في عام 2021 وهي تشرف اليوم على فريق عمل يزيد عن 1031 شخصًا، وقادت توسع الشركة إلى السعودية في عام 2023. وبفضل خبرتها التي تمتد لعقدين من الزمن في هذا المجال، تتولى شقير أدوارًا مهمة، بما في ذلك نائبة رئيس مجموعة أعمال الإعلان وعضوية المجلس الاستشاري في مجلس الشمول والتنوع في الشرق الأوسط. والجدير بالذكر أنها عضو مؤسس في مجلس إدارة Unstereotype Alliance التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الملتزم بالقضاء على الصور النمطية الضارة القائمة على النوع الاجتماعي في الإعلانات. - إلدا شقير: انضمت شقير إلى TRKKN، شركة تابعة لغوغل، في عام 2021 وهي تشرف اليوم على فريق عمل يزيد عن 1031 شخصًا، وقادت توسع الشركة إلى السعودية في عام 2023. وبفضل خبرتها التي تمتد لعقدين من الزمن في هذا المجال، تتولى شقير أدوارًا مهمة، بما في ذلك نائبة رئيس مجموعة أعمال الإعلان وعضوية المجلس الاستشاري في مجلس الشمول والتنوع في الشرق الأوسط. والجدير بالذكر أنها عضو مؤسس في مجلس إدارة Unstereotype Alliance التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الملتزم بالقضاء على الصور النمطية الضارة القائمة على النوع الاجتماعي في الإعلانات.





- ليلى سرحان: هي نائبة الرئيس الأول ومديرة المجموعة في منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي وباكستان لدى Visa، تشرف على العمليات في 15 دولة من خلال خمسة مكاتب إقليمية. وينصب تركيزها على دفع نمو أعمال Visa في المنطقة من خلال التعاون مع العملاء الرئيسيين والشركاء والهيئات الحكومية. مع أكثر من 20 عامًا من الخبرة، بما في ذلك الأدوار القيادية في مايكروسوفت، قادت ليلى مبادرات التحول الرقمي في مختلف القطاعات. وهي مناصرة قوية لتمكين المرأة، إذ قامت بتأسيس وقيادة جمعية المرأة في مجال تكنولوجيا المعلومات في لبنان. - ليلى سرحان: هي نائبة الرئيس الأول ومديرة المجموعة في منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي وباكستان لدى Visa، تشرف على العمليات في 15 دولة من خلال خمسة مكاتب إقليمية. وينصب تركيزها على دفع نمو أعمال Visa في المنطقة من خلال التعاون مع العملاء الرئيسيين والشركاء والهيئات الحكومية. مع أكثر من 20 عامًا من الخبرة، بما في ذلك الأدوار القيادية في مايكروسوفت، قادت ليلى مبادرات التحول الرقمي في مختلف القطاعات. وهي مناصرة قوية لتمكين المرأة، إذ قامت بتأسيس وقيادة جمعية المرأة في مجال تكنولوجيا المعلومات في لبنان.





- ريما عاصي: بدأت عاصي رحلتها مع شركة McKinsey & Company في عام 2006. وبحلول عام 2019، ترقت إلى منصب الشريك الأول والشريك الإداري في أبوظبي. وفي عام 2022، قامت بتوسيع دورها كقائدة عالمية لمؤسسات القطاع الاجتماعي والرعاية الصحية والقطاع العام. بالإضافة إلى ذلك، قادت عاصي Forward، وهي منصة مجانية للتعلم عبر الإنترنت من شركة McKinsey، تضم أكثر من 270.000 مشارك نشط. وتجدر الإشارة إلى أنه تم الاعتراف بعاصي كقائدة عالمية شابة من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي. - ريما عاصي: بدأت عاصي رحلتها مع شركة McKinsey & Company في عام 2006. وبحلول عام 2019، ترقت إلى منصب الشريك الأول والشريك الإداري في أبوظبي. وفي عام 2022، قامت بتوسيع دورها كقائدة عالمية لمؤسسات القطاع الاجتماعي والرعاية الصحية والقطاع العام. بالإضافة إلى ذلك، قادت عاصي Forward، وهي منصة مجانية للتعلم عبر الإنترنت من شركة McKinsey، تضم أكثر من 270.000 مشارك نشط. وتجدر الإشارة إلى أنه تم الاعتراف بعاصي كقائدة عالمية شابة من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي.





- ليلى حطيط: تتمتع حطيط بخبرة تمتد إلى 19 عامًا في مجال ريادة الأعمال، وهي تقود الممارسات العالمية للتعليم والتوظيف والرعاية الاجتماعية (EEW)، وتشرف على استكمال أكثر من 650 مشروعًا في الفترة 2022-2023. - ليلى حطيط: تتمتع حطيط بخبرة تمتد إلى 19 عامًا في مجال ريادة الأعمال، وهي تقود الممارسات العالمية للتعليم والتوظيف والرعاية الاجتماعية (EEW)، وتشرف على استكمال أكثر من 650 مشروعًا في الفترة 2022-2023.





- لانا خلف: تولت خلف في عام 2018 منصب المدير العام لشركة مايكروسوفت في قطر، وبدأت رحلتها مع الشركة في عام 2006 كمطورة أكاديمية، ثم تقدمت إلى مناصب مثل مديرة التعليم والقطاع العام على مر السنين. - لانا خلف: تولت خلف في عام 2018 منصب المدير العام لشركة مايكروسوفت في قطر، وبدأت رحلتها مع الشركة في عام 2006 كمطورة أكاديمية، ثم تقدمت إلى مناصب مثل مديرة التعليم والقطاع العام على مر السنين.





- ألفت سامي برو: بدأت برو فترة عملها في شركة Roche في عام 2003 وانتقلت إلى منصبها الحالي في عام 2019. وتعمل برو أيضًا في اللجنة التنفيذية لـ PhRMA الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي عضو في مجلس الشمول والتنوع في الشرق الأوسط. - ألفت سامي برو: بدأت برو فترة عملها في شركة Roche في عام 2003 وانتقلت إلى منصبها الحالي في عام 2019. وتعمل برو أيضًا في اللجنة التنفيذية لـ PhRMA الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي عضو في مجلس الشمول والتنوع في الشرق الأوسط.





- مي نصرالله: أنشأت نصرالله شركة الاستشارات الإقليمية DeNovo Partners في عام 2010، حيث تقدم الاستشارات للجهات السيادية الإقليمية والشركات والمجموعات العائلية وصناديق الأسهم الخاصة بشأن مبيعات الشركات والاستحواذات والاندماجات وزيادة رأس المال، سواء داخل المنطقة أو عبر الحدود.

كما تعمل كمستشار مالي مستقل لأدنوك لعمليات الاستحواذ الدولية. والجدير بالذكر أنه في عام 2022، قامت نصر الله بتسهيل استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار في وسائل الإعلام الرقمية والتعليم في الهند من قبل هيئة الاستثمار القطرية، حيث قدمت المشورة لجيمس مردوخ وعدي شانكار في شركة Bodhi Tree. وقبل DeNovo، أمضت 15 عامًا في بنك مورغان ستانلي. - مي نصرالله: أنشأت نصرالله شركة الاستشارات الإقليمية DeNovo Partners في عام 2010، حيث تقدم الاستشارات للجهات السيادية الإقليمية والشركات والمجموعات العائلية وصناديق الأسهم الخاصة بشأن مبيعات الشركات والاستحواذات والاندماجات وزيادة رأس المال، سواء داخل المنطقة أو عبر الحدود.كما تعمل كمستشار مالي مستقل لأدنوك لعمليات الاستحواذ الدولية. والجدير بالذكر أنه في عام 2022، قامت نصر الله بتسهيل استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار في وسائل الإعلام الرقمية والتعليم في الهند من قبل هيئة الاستثمار القطرية، حيث قدمت المشورة لجيمس مردوخ وعدي شانكار في شركة Bodhi Tree. وقبل DeNovo، أمضت 15 عامًا في بنك مورغان ستانلي.