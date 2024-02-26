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لبنان

بالصور.. إطلاق نار على منزل وسيارة فجر اليوم

Lebanon 24
26-02-2024 | 02:35
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن مجهولين أطلقوا النار ورموا قنبلة على منزل وسيارة خ.ع في بلدة بزال العكارية. 
 
واقتصرت الأضرار على الماديات.
 
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