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لبنان

اسرائيل تزعم اعتراض صاروخ أطلق من لبنان.. وشظايا في هذه المنطقة

Lebanon 24
26-02-2024 | 02:40
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زعمت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تمّ العثور على شظايا جراء اعتراض صاروخ ارض- جو اطلق من لبنان في منطقة كفر تافور شرق مدينة الناصرة.

وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة المذكورة تبعد 40 كيلومترا عن الحدود اللبنانية.
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وبحسب ما أشارت إليه وسائل الإعلام، فقد دوت صفارات الإنذار في الدقائق الأخيرة في كفر تافور، لافنة إلى أنه لم ترد حتى الآن أي اتصالات عن وقوع إصابات.

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