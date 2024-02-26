اسرائيل تزعم اعتراض صاروخ أطلق من لبنان.. وشظايا في هذه المنطقة

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زعمت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تمّ العثور على شظايا جراء اعتراض صاروخ ارض- جو اطلق من لبنان في منطقة كفر تافور شرق مدينة الناصرة.وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة المذكورة تبعد 40 كيلومترا عن الحدود اللبنانية.وبحسب ما أشارت إليه وسائل الإعلام، فقد دوت صفارات الإنذار في الدقائق الأخيرة في كفر تافور، لافنة إلى أنه لم ترد حتى الآن أي اتصالات عن وقوع إصابات.