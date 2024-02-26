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لبنان

ميقاتي بحث مع حجار في موضوعي القطاع العام وبرنامج "أمان"

Lebanon 24
26-02-2024 | 02:48
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إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار في السرايا اليوم.
وقال حجار: "التقيت بدولة الرئيس اليوم لبحث موضوع أساسي وهو موضوع القطاع العام، وهناك سيناريو جديد سيعرض في الأيام المقبلة، وان شاء الله يصعد الدخان الأبيض في الأيام أو الساعات المقبلة.
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أضاف: تباحثنا أيضا بموضوع برنامج "أمان" ودولة الرئيس ميقاتي يسهل الأمور للوصول الى اعادة الدفع للأشخاص الذين توقف الدفع لهم بعد 18 شهرا.  وتطرقنا لهبات تتعلق ببرنامج "الأسر الأكثر فقرا "وبرنامج "أمان" وهذه الهبات هي بحاجة لحلحلة بعض النقاط، ولقد أعطى دولة الرئيس توجيهاته لتسيير  هذه الأمور ومتابعتها، والجو كان أكثر من ايجابي.
وأشار الى انه وفي بداية هذا الأسبوع سيتم حل ملفات دقيقة ننتظرها منذ اشهر وقال:"أبشر اللبنانيين بامكان حلها قريبا".
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