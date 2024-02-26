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لبنان

روايتان عن حادثتين في سماء جنوب لبنان.. هذا ما كشفته المعلومات

Lebanon 24
26-02-2024 | 03:05
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تضاربت المعلومات بشأن حادثة إسقاط طائرة مُسيرة فوق لبنان، خصوصاً أنّ وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن روايتين مختلفتين حصلتا، اليوم الإثنين.

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صحيفة "يديعوت أحرونوت" قالت إنه تمّ إطلاق صاروخ إعتراضي من نظام "مقلاع داوود" الإسرائيلي باتجاه طائرة من دون طيار تمّ تحديدها في لبنان أثناء توجهها إلى الجليل.

ولفتت الصحيفة إلى أنّه خلال عملية الإعتراض، جرى تفعيل الإنذارات في عدد من المستوطنات الإسرائيلية لاسيما وادي يزرعيل، موضحة أنه تمت مشاهدة شظايا الصاروخ الإعتراضي بالقرب من كنيسٍ يهودي. 

بدوره، تحدّث موقع "واللا" الإسرائيلي عن حادثة أخرى، قائلاً إنه تمّ إعتراض صاروخ "أرض - جو" أطلقه "حزب الله" باتجاه طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي. هنا، تقول معلومات "لبنان24" إنه من المرجح أن يكون صاروخ أول تم إطلاقه هو الذي تمّ اعتراضه من قبل العدو الإسرائيلي، ليأتي آخر أطلقه الحزب ويصيب الطائرة بشكل مباشر.

في غضون ذلك، قالت مصادر ميدانية في جنوب لبنان إنّ "حزب الله" تمكّن فعلاً من إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بين جبل الرفيع والعيشية، مشيرة إلى أن الطائرة المستهدفة هي من نوع "هيرمز 450". 

إذاً، ما يتبين من خلال الروايتين الإسرائيليتين إن هناك حادثين مختلفين، الأول حصل داخل لبنان فيما الآخر حصل عند الحدود.

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