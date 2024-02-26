مهرجان البستان يضيء سماء العاصمة.. فسحة فنية في سواد الحروب

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على الرغم من الازمات التي تعصف بالبلاد الا ان العشق للحياة والمرح والفرح تبقى السمة الأبرز لكل لبناني. فلبنان الذي ينتفض دوماً من الأزمات التي تعصف به،ها هو اليوم يتألق مجدداً مع "مهرجان البستان" الذي يواصل فعالياته بكل نجاح في نسخته الثلاثين في فندق البستان في بيت مري. ويستقطب المهرجان، كما كل عام، أبرز الوجوه الثقافية والسياسية والفنية لتقديم أجمل وأرقى الأمسيات الموسيقية .ولمحبي الموسيقى الراقية، انتم على موعد غداً مع الموسيقي خالد مزنر، يرافقه العازف على آلة "الباندونيون" الإيطالي ماريو ستيفانو بيتروداركي. وسيتخلل الحفلة مقطوعة عنوانها "الفصل الخامس" عن التحديات التي تواجه البيئة. و"الفصول الأربعة" للموسيقي الأرجنتيني أستور بانتاليون بياتزولا.ومن الحفلات الشرقية التي يتضمنها المهرجان تلك التي ينظمها "برنامج زكي ناصيف للموسيقى" في الجامعة الأميركية. ويقدم حفلاً تحت عنوان "طل البدر علينا" في 12 آذار تتضمن إنشاداً صوفياً وترانيم دينية وأغنيات شعبية مصرية لسيد درويش، تواكب انطلاقة شهر رمضان المبارك.ومن الحفلات الأخرى التي تتخلل "مهرجان البستان الدولي" واحدة لعازف الأكورديون الفرنسي فليسيان بروت مع عازفة الترومبيت الفرنسية لوسيان رونودان فاري، كما يجتمع للمرة الأولى في حفلة واحدة الثنائي الشاب عازف البيانو الفرنسي ألكسندر كانتوروف (26 عاماً)، وعازف الكمان السويدي الشاب دانيال لوزاكوفيتش (22 عاماً). وخصص المهرجان حفلتين لعازف البيانو بوريس بيريزوفسكي وابنته إفلين. أما في القسم الثاني فسيرافق بوريس 3 موسيقيين يشكلون فرقة "بلوز دكتورز".ولمحبي الجاز، انتم على موعد مع حفلة لفرقة البريطاني جوليان جوزف الثلاثية. ومسك الختام في 17 آذار مع الأوركسترا الفيلهارمونية الوطنية اللبنانية.وكان المهرجان قد استهل أمسياته في 21 شباط بتحية للمؤلف الموسيقي الإيطالي جاكومو بوتشيني في مئوية وفاته. وقد أدت السوبرانو الإيطالية فالنتينا بوي مقطوعات أوبرالية لبوتشيني، وشاركها التينور الايطالي ماركو بيرتي.أما عن أسعار البطاقات فهي تتراوح ما بين 20 و35 و40 دولاراً، وقد أصرت لجنة المهرجانات على تحمل تكلفة استقدام الفنانين العالميين على نفقتها نظراً الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب اللبناني.