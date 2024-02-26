بيانٌ من "حزب الله".. ماذا أعلن عن حادثة إسقاط "طائرة مسيرة"؟

وتضاربت المعلومات بشأن حادثة إسقاط طائرة مُسيرة فوق لبنان، خصوصاً أنّ وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن روايتين مختلفتين حصلتا، اليوم الإثنين.صحيفة "يديعوت أحرونوت" قالت إنه تمّ إطلاق صاروخ إعتراضي من نظام "مقلاع داوود" الإسرائيلي باتجاه طائرة من دون طيار تمّ تحديدها في لبنان أثناء توجهها إلى الجليل.ولفتت الصحيفة إلى أنّه خلال عملية الإعتراض، جرى تفعيل الإنذارات في عدد من المستوطنات الإسرائيلية لاسيما وادي يزرعيل، موضحة أنه تمت مشاهدة شظايا الصاروخ الإعتراضي بالقرب من كنيسٍ يهودي.بدوره، تحدّث موقع "واللا" الإسرائيلي عن حادثة أخرى، قائلاً إنه تمّ إعتراض صاروخ "أرض - جو" أطلقه "حزب الله" باتجاه طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي. هنا، تقول معلومات "لبنان24" إنه من المرجح أن يكون صاروخ أول تم إطلاقه هو الذي تمّ اعتراضه من قبل العدو الإسرائيلي، ليأتي آخر أطلقه الحزب ويصيب الطائرة بشكل مباشر.إذاً، ما يتبين من خلال الروايتين الإسرائيليتين إن هناك حادثين مختلفين، الأول حصل داخل لبنان فيما الآخر حصل عند الحدود.