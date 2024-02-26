قبل وفاته.. هذا ما حصل مع فادي إبراهيم

قال نقيب الممثلين في لبنان نعمة بدوي لـ"لبنان24" إنّ "وفاة الممثل فادي إبراهيم يمثل صدمة كبيرة للوسط الفني"، وقال: "الحزنُ كبيرٌ جداً والمصاب عميق".

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