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لبنان

قبل وفاته.. هذا ما حصل مع فادي إبراهيم

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
26-02-2024 | 03:15
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قال نقيب الممثلين في لبنان نعمة بدوي لـ"لبنان24" إنّ "وفاة الممثل فادي إبراهيم يمثل صدمة كبيرة للوسط الفني"، وقال: "الحزنُ كبيرٌ جداً والمصاب عميق".
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وكشف بدوي أن الممثل الراحل أصيب خلال الأيام القليلة الماضية بنزيفٍ دماغي حاد إثر تجلطات مفاجئة في الدم، ما استدعى إدخاله إلى العناية المركزة في مستشفى قلب يسوع - بيروت التي كان يمكث فيها منذ أكثر من شهرين.
وختم: "رحم الله فادي إبراهيم.. الإنسان الطيب والناجح.. رحم الله صديقنا جميعاً". 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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