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لبنان

صباح اليوم.. هذا ما سجّله دولار السوق الموازية

Lebanon 24
26-02-2024 | 03:23
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تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين الـ89500 و 89800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
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