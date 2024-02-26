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لبنان

بلبلة في أوساط "الدفاع المدني".. توجّه لإغلاق المراكز!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
26-02-2024 | 03:45
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علم "لبنان24" أنَّ هناك تململاً كبيراً في أوساط الدفاع المدني بسبب عدم وجود أي تقدّم على صعيد دفع رواتب العناصر الذين تم إقرار مرسوم تثبيتهم قبل أشهر.
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وبحسب المعلومات، فإن عناصر الدفاع المدني لم يتلقوا أي تحويلات مالية من رواتبهم المستحقة لهم منذ أكثر من 7 أشهر، الأمر الذي تركَ حالة من التوتر في أوساطهم.

أحد المتابعين للملف في الدفاع المدني قال لـ"لبنان24" إنّ ما يجري ليس مقبولاً، مشيراً إلى أن التباطؤ في عملية صرف الرواتب بات ينعكس على حياة الموظفين خصوصاً أن الكثير منهم تركوا أعمالهم من أجل التفرغ للدفاع المدني.

وكشف أنّ هناك توجهاً لاحقاً للتصعيد قد يتمثل بإغلاق كافة المراكز إن لم تتم فوراً معالجة مسألة الرواتب وبدء صرفها للموظفين مع دفع كافة المستحقات المترتبة لهم لاسيما مع اقتراب شهر رمضان والأعياد. 

المصدر: خاص "لبنان 24"

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