الجيش الإسرائيلي يعترف: "حزب الله" أسقط طائرة مُسيرة تابعة لنا

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، اعتراض صاروخ أرض - جو، أطلقه "حزب الله" باتجاه طائرة مُسيرة إسرائيلية كانت تُحلق فوق الأراضي اللبنانية.

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ولفت جيش العدو في بيانه إلى أنّ عملية إعتراض صاروخ الحزب جاءت بواسطة منظومة "مقلاع داوود"، مشيراً إلى أنه تم تفعيل إنذار بشأن إطلاق قذائف صاروخية وصواريخ في منطقة ألون تافور عقب إطلاق الصاروخ الاعتراضي.



وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه إثر ذلك، جرى إطلاق صاروخ آخر باتجاه القطعة الجوية، ما أسفر عن إصابتها وسقوطها داخل الأراضي اللبنانية.



وكان الحزب أعلن في بيان، إسقاط طائرة مُسيرة إسرائيلية كبيرة من نوع "هيرمز 450" بواسطة صاروخ أرض - جو فوق منطقة إقليم التفاح.