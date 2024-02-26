بحزن كبير.. هكذا نعى الوسط الفني والإعلامي والسياسي فادي إبراهيم

أحزنت وفاة الممثل القدير فادي إبراهيم الوسط الفني والإعلامي والسياسي. ففور إعلان نبأ وفاته، نعى نقيب ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان،‎ نعمة بدوي، إبراهيم، وقال في بيان صحفي أصدرته النقابة: بكل حزن وأسى.. ننعى إليكم زميلنا في نقابة الممثلين الفنان القدير فادي إبراهيم. رحمة الله على نفسه الطيبة الصادقة والمحبة.



وأضاف البيان: وإننا إذ نطلب من الله عز وجل أن يحضن روحه بمحبته وعطفه السماوي، نصلي لأجله ونتشفع له بإيمان ورضوخ لمشيئة الخالق بأن يتقبله في جنات فردوسه الالهي ورحاب عزته السماوية. تعازينا الحارة لأهله ومحبيه وزملائه. البقاء لله.

من جانبها، نشرت الممثلة القديرة ليليان نمري صورة جمعتها بابراهيم عبر حسابها على "انستغرام" وعلّقت بالقول:

"البطل ما بيموت بيتخَّلد بأعماله وصيته الحلو وذكرياتنا الحلوة معه ، الله يرحمَك يا كبير ويصبر عيلتك ومحبينك ويصبرنا لغياب نجم ما فقد وَهجه ولا غابت ضحكته بس كَسّر جواتنا الامل الكان بعد باقي يرجَع عالغروب ونستقبلوا بفرح ، الله معك يا بطَل وإلى اللقاء بمسلسل جديد تا نخّبر اللي تركونا شو صار بغيابهم ، وعلى رجاء القيامة نصبُر , بحبك لتخلص الدني".

وبدورها، نعت الممثلة كارمن لبس إبراهيم بصورة عبر حسابها على "انستغرام" وعلّقت بالقول:

"‏ما قادرة اكتب وعبّر، صعبة كتير ..."

كما ونعت الممثلة القديرة رولا حمادة الراحل بمنشور عبر حسابها على "اكس" وقالت:

"فادي ابراهيم ، بصمتك بالدراما اللبنانية ما بتنمحى ، بغيابك فقد لبنان ممثل كبير وقامة فنية ما بتتعوّض . يا زميلي وصديقي وشريك النجاحات ، حزني عليك وسع المدى . الرحمة لروحك".

فادي ابراهيم ، بصمتك بالدراما اللبنانية ما بتنمحى ، بغيابك فقد لبنان ممثل كبير وقامة فنية ما بتتعوّض . يا زميلي وصديقي وشريك النجاحات ، حزني عليك وسع المدى . الرحمة لروحك #فادي_ابراهيم pic.twitter.com/faabm0nAX6 — Roula Hamadeh (@roulahamadeh) February 26, 2024

من جانبها، شاركت الممثلة داليدا خليل فيديو جمعها بابراهيم من كواليس أحد الأعمال المشتركة وقالت: "رح تبقى دايمآ موجود بأحلى صورة".

ونعى الممثل وسام صليبا إبراهيم عبر حسابه على "انستغرام" بالقول: "ما في لحظة ما كانت رائعة معك

يا إستاذ، يا خي، يا إنسان بكل معنى الكلمة

الكل بالجنة ما رح يوقفو ضحك من ورا روحك الحلوة".

كما ونعت الممثلة ماغي بو غضن إبراهيم قائلة: "خسرناك بيناتنا.. والخسارة كتير كبيرة.. بس رح تبقى بالقلب والذاكرة #فادي_ابراهيم



نفسك بالسما.. يا نجم النجوم".

خسرناك بيناتنا.. والخسارة كتير كبيرة.. بس رح تبقى بالقلب والذاكرة #فادي_ابراهيم



نفسك بالسما.. يا نجم النجوم 💔 pic.twitter.com/IYNgnWpAJv — Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) February 26, 2024

وبدوره، قال الممثل باسم مغنية: "النجم الأول صار بالسما"

إعلامياً، نعى الإعلامي يزبك وهبة إبراهيم بمنشور عبر حسابه على "اكس" قائلاً:

"لن تهبّ العاصفة مرة ً ثالثة…

وفاة الممثل #فادي_ابراهيم .

نجم ُ الشاشة اللبنانية يترجّل عن صهوة جواده في عزّ عطائه."

لن تهبّ العاصفة مرة ً ثالثة…

وفاة الممثل #فادي_ابراهيم .

نجم ُ الشاشة اللبنانية يترجّل عن صهوة جواده في عزّ عطائه. pic.twitter.com/w4Vow5JkIA — Yazbek Wehbe (@YazbekWehbe) February 26, 2024

أما الإعلامية رابعة الزيات فقالت: "لم يكن عاديّاً ،كان استثنائيّاً في حضوره وابتسامته وموهبته …صنع ذاكرة لن تُنسى ،حزينٌ هذا الخبر ،الممثل فادي ابراهيم في ذمّة الله".

لم يكن عاديّاً ،كان استثنائيّاً في حضوره وابتسامته وموهبته …صنع ذاكرة لن تُنسى ،حزينٌ هذا الخبر ،الممثل #فادي_ابراهيم في ذمّة الله🙏💔🇱🇧 pic.twitter.com/AqrQwpSAAa — Rabia Zayyat (@rabiazayyat) February 26, 2024

من جانبها، قالت الإعلامية سمر أبو خليل: "هبّت العاصفة مرّتين..

وفي المرة الثالثة جاءت قاسية جداً علينا فاقتلعت سنديانة فنية وانسانية لبنانية كبيرة

الرحمة لروحك فادي ابراهيم

المسيح قام"

هبّت العاصفة مرّتين..

وفي المرة الثالثة جاءت قاسية جداً علينا فاقتلعت سنديانة فنية وانسانية لبنانية كبيرة 💔

الرحمة لروحك #فادي_ابراهيم

المسيح قام 🙏 pic.twitter.com/EHgwKo4e3K — Samar Abou Khalil (@samarabukhalil) February 26, 2024

سياسياً، نعى النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه على "اكس" قائلأً:

"نفتقد اليوم الممثل القدير فادي إبراهيم.. الوجه الفني الذي لطالما برز ولمع على الشاشة اللبنانية ونقل أجمل صور لبنان..

تعازينا الحارة لعائلة الفقيد وللوسط الفنيّ في لبنان سائلين الله أن يمنح ذويه الصبر والسلوان".