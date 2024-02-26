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لبنان

"حدثٌ خطير فوق لبنان".. هذا ما أعلنته تقارير إسرائيلية عن "إسقاط طائرة مسيّرة"

Lebanon 24
26-02-2024 | 04:13
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شكّلت حادثة إسقاط "حزب الله" لطائرة مُسيرة إسرائيليّة فوق جنوب لبنان، اليوم الإثنين، مادة لنقاش كبير في أوساط الإعلام الإسرائيلي الذي وصف ما حصل بـ"الخطير".
وخلال ساعات الصباح، أعلن الحزب أنّ الطائرة التي عمل على إسقاطها بواسطة وحدة الدفاع الجوي التابعة له، هي من نوع "هيرمز 450"، في حين أقرّ الجيش الإسرائيلي بالحادثة، مؤكداً حصولها في بيانٍ صادر عنه. 
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وفي السياق، قال المُحلل العسكري الإسرائيليّ للقناة الـ14 الإسرائيليّة إن "إسقاط حزب الله للطائرة من دون طيار وسقوطها في الأراضي اللبنانيّة، هو حدثٌ خطير جداً".
كذلك، قالت تقارير إسرائيلية أخرى إنّ الحادثة تشكلُ مَسّاً بـ"تفوُّق سلاح الجو"، مشيرة إلى أنها للمرة الأولى ينتهي فيها التفوق الجوي للجيش الإسرائيلي فوق لبنان. 
ماذا تقول المعلومات عن"هيرمز 450"؟
- هي طائرة من دون طيار مصممة للعمليات التكتيكية طويلة المدى ضمن وحدات الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخبارية في الجيش الإسرائيلي، وهي من الحجم المتوسط حيث يمكنها العمل بشكل متواصل لمدة 20 ساعة.
- تصنع هذه الطائرة في شركة "السهم الفضي"، وتطير إلى مسافة 300 كلم بالحد الأقصى.
- تحمل تلك المُسيرة كاميرات كهروضوئية وأشعة تحت الحمراء تستطيع التقاط صور عالية الجودة في النهار والليل.
- يتم إدارة الطائرة عبر نظام التحكم الأرضي "جي إس سي" وهو نظام تعقب متطور جداً.
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