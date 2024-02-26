تطور خطير.. غارات إسرائيلية تضرب بعلبك وسقوط شهيدين (فيديو)

بالفيديو.. غارة إسرائيلية على محيط منطقة بعلبك - شرق لبنان#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/VPS8EBQMkl
— Lebanon 24 (@Lebanon24) February 26, 2024
بالفيديو.. غارة إسرائيلية على محيط منطقة بعلبك - شرق لبنان#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/VPS8EBQMkl
العـ دو أغار بصاروخين على مخزن للمواد الغذائية في سهل عدوس في بوداي غرب مدينة بعلبك . pic.twitter.com/T4NIm0ie7I
— مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) February 26, 2024
العـ دو أغار بصاروخين على مخزن للمواد الغذائية في سهل عدوس في بوداي غرب مدينة بعلبك . pic.twitter.com/T4NIm0ie7I