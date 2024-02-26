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لبنان

تطور خطير.. غارات إسرائيلية تضرب بعلبك ومعلومات عن سقوط شهيد (فيديو)

Lebanon 24
26-02-2024 | 04:40
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شنّ العدو الإسرائيلي، اليوم الإثنين، غارات جويّة إستهدفت محيط بعلبك - شرق لبنان، وذلك في تطور ميداني يعتبر خطيراً جداً.
 
وقالت معلومات أولية إنّ القصف الذي جاءت بواسطة صاروخين، استهدفت مزرعة في بلدة حوش تل صفية بالقرب من مزارع اللقيس وبلدة عدوس على طريق الكيال - بوداي، وقد أدت إلى سقوط أكثر من شهيد وإصابة آخرين بجروح.
 
وتضمّ المزرعة المستهدفة مستودعات لتخزين المواد الغذائية وقد تم تدميرها بالكامل، بحسب ما قالت مصادر أمنية لـ"لبنان24". 
 
ويُعد هذا القصف الذي طال بعلبك، هو الأول من نوعه منذ حرب تموز عام 2006 والتي استمرت لـ33 يوماً.
 
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مهاجمة أهداف لـ"حزب الله" في منطقة بعلبك، على بُعد 98 كيلومتراً من مستعمرة المطلة المحاذية للحدود مع لبنان.
 
ووصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الهجوم بأنه "الأعمق" منذ بداية الحرب، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يُهاجم فيها الجيش الإسرائيلي بعلبك منذ 7 تشرين الأول الماضي. 
 
بدورها، قالت قناة "الحدث" إنه تمّ إخلاء محطات وقود ومخازن ومراكز اقتصادية تابعة لحزب الله في بعلبك، وذلك إثر القصف الإسرائيلي الذي طال المنطقة اليوم. 
 
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