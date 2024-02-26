الى هواة التزلّج: لا تفوتوا زيارة هذه المناطق اللبنانية خلال الموسم!

تجهزت جبال لبنان واكتست باللون الابيض لاستقبال هواة التزلج، من المواطنين والسياح، للتمتع بطبيعة لبنان الخلابة. وتحضرت الفنادق وبيوت الضيافة لتقدم لزوارها أفضل الخدمات. وعادة ما يفضل هواة هذه الرياضة المركز الأقرب إلى منطقة سكنهم أو الذي تتوفر فيه فنادق وبيوت ضيافة مريحة. وأغلب مراكز التزلج تتوزع على مناطق الأرز وكفردبيان والزعرور.

Advertisement

فما عليكم سوى اختيار وجهتكم المناسبة لقضاء أوقات ممتعة بعيدا عن أجواء التوتر.





مركز كفردبيان المزار



يتمتع مركز كفردبيان المزار للتزلّج بأهم العناصر والمواصفات التي من شأنها أن تؤمن للمتزلّج التسلية والترفيه والسلامة العامة. فهذا المركز الذي يقع على مسافة ساعة واحدة من العاصمة، يتضمن 40 منحدرا وعددا من حلبات التزلّج التي تصل مساحتها إلى الثمانين كيلومترا. أضف إلى ذلك أن هذا المنتجع يشهد إقبالا كثيفا على الحجوزات من قبل المتزلجين وراكبي ألواح التزلّج وهواة ركوب العربات الثلجية ومحبّي التزلّج الاحترافي، الوافدين من مختلف بقاع العالم.

وفي حال احتجت إلى مراقب محترف في هذه الرياضة (مونيتور)، هناك مكاتب خاصة لتوفير هذه الخدمة.

ويذكر أن بلدة كفردبيان تربعت على عرش السياحة الشتوية العربية لعام 2024، حيث أعلنت البلدة رسميا "عاصمة المصايف العربية الشتوية" لهذا العام. وهذه الجائزة التي تقام سنويا هي من تنظيم المنظمة العربية للسياحة التابعة لجامعة الدول العربية.



مركز الأرز



يعد منتجع الارز في لبنان من أشهر المنتجعات السياحية للتزلج، ويلقب بـ"عراب" مراكز التزلج، إذ يعود تاريخه إلى الثلاثينيات من القرن الماضي. وفي منتصف الخمسينات شهد إنشاء أول مصعد (تيليسياج) على حلبته. يبعد نحو الساعتين عن بيروت، ويمكن الوصول إليه من البقاع أو من الساحل. أول ما يطالع الزائر لدى وصوله إلى "الأرز" سلسلة الفنادق والمطاعم والملاهي التي تؤلف مراكز استجمام تعمل على مدار السنة. ولا تبعد غابة الأرز أكثر من كيلومتر واحد عن هذا المركز.

تكمن جاذبيته بالنسبة لهواة التزلج في منحدراته الفريدة التي يمكن الوصول إليها عبر المصعد الكهربائي.







مركز الزعرور



يعتبر منتجع الزعرور أحد أهم مراكز التزلج، ويقع على بعد 4 كيلومترات من العاصمة بيروت. وتعد هذه المنطقة من المناطق المميزة التي استطاعت أن تتحول إلى مكان يقصده السياح ويتوافد إليه اللبنانيون.

ما يزيد من قيمة المنتجع إضافة لحلبات التزلج توفره على فندق ومطاعم وبحيرة اصطناعية تلائم مختلف الأذواق. وتختلف حلبات التزلج في منتجع الزعرور السياحي عن غيرها حيث تم تجديدها عام 2014 لتواكب بحداثتها حلبات التزلج الموجودة في سويسرا وجبال الألب.