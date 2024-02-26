بشأن "ضربة بعلبك".. إليكم ما كشفه الإعلام الإسرائيليّ

علّقت وسائل إعلام إسرائيلية على الغارات التي شنها جيش العدو على منطقة بعلبك - شرق لبنان، اليوم الإثنين.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن القصف الذي حصل اليوم، جاء رداً على إسقاط "حزب الله" مُسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض - جو فوق الجنوب.

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بدورها، وصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الهجوم بأنه "الأعمق" منذ بداية الحرب، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يُهاجم فيها الجيش الإسرائيلي بعلبك منذ 7 تشرين الأول الماضي، تاريخ بدء المعارك في جبهة جنوب لبنان بين الجيش الإسرائيليّ و "حزب الله".

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مهاجمة أهداف لـ"حزب الله" في منطقة بعلبك، على بُعد 98 كيلومتراً من مستعمرة المطلة المحاذية للحدود مع لبنان.

وكانت المعلومات تحدثت عن أن الضربة الإسرائيلية استهدفت مزرعة في بلدة حوش تلة صفية، ما أدى إلى سقوط أكثر من شهيد وإصابة عدد من المواطنين.

إلى ذلك، قالت قناة "الحدث" إنه تمّ إخلاء محطات وقود ومخازن ومراكز اقتصادية تابعة لحزب الله في بعلبك، وذلك إثر القصف الإسرائيلي الذي طال المنطقة اليوم.