Advertisement

لبنان

بشأن "ضربة بعلبك".. إليكم ما كشفه الإعلام الإسرائيليّ

Lebanon 24
26-02-2024 | 05:22
A-
A+
Doc-P-1168534-638445471429516951.PNG
Doc-P-1168534-638445471429516951.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علّقت وسائل إعلام إسرائيلية على الغارات التي شنها جيش العدو على منطقة بعلبك - شرق لبنان، اليوم الإثنين.
 
وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن القصف الذي حصل اليوم، جاء رداً على إسقاط "حزب الله" مُسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض - جو فوق الجنوب.
Advertisement
 
بدورها، وصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الهجوم بأنه "الأعمق" منذ بداية الحرب، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يُهاجم فيها الجيش الإسرائيلي بعلبك منذ 7 تشرين الأول الماضي، تاريخ بدء المعارك في جبهة جنوب لبنان بين الجيش الإسرائيليّ و "حزب الله".
 
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مهاجمة أهداف لـ"حزب الله" في منطقة بعلبك، على بُعد 98 كيلومتراً من مستعمرة المطلة المحاذية للحدود مع لبنان.
 
وكانت المعلومات تحدثت عن أن الضربة الإسرائيلية استهدفت مزرعة في بلدة حوش تلة صفية، ما أدى إلى سقوط أكثر من شهيد وإصابة عدد من المواطنين.
 
إلى ذلك، قالت قناة "الحدث" إنه تمّ إخلاء محطات وقود ومخازن ومراكز اقتصادية تابعة لحزب الله في بعلبك، وذلك إثر القصف الإسرائيلي الذي طال المنطقة اليوم. 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:30 | 2024-02-26
07:52 | 2024-02-26
07:43 | 2024-02-26
07:36 | 2024-02-26
07:31 | 2024-02-26
07:24 | 2024-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24