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لبنان

الطقس المستقرّ مستمرّ ولكن.. هكذا سيصبح في الساعات المقبلة

Lebanon 24
26-02-2024 | 05:08
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طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية حتى صباح يوم غدٍ الثلاثاء، حيث يتحول الى متقلب مع أمطار خفيفة في الداخل، ثم يعود ليستقر بدءاً من الاربعاء مع ارتفاع  ملحوظ بدرجات الحرارة ليوم الخميس.
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الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: قليل الغيوم يتحول تدريجياً الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة، تنشط الرياح في المناطق الشمالية بدءاً من بعد الظهر.
الثلاثاء: غائم جزئياً يتحول الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة كما تنشط الرياح شمالاً و يتشكل الضباب على المرتفعات ثم تصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الداخلية والتي تنحسر خلال الليل فيعود الطقس مستقراً.
الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة (خاصة الحرارات الصباحية).
الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح فترة بعد الظهر في المناطق الجنوبية مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار.

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