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لبنان

العثور على جثة رجل داخل أحد المنازل... ماذا في المعلومات الأوليّة؟

Lebanon 24
26-02-2024 | 06:03
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على جثة ع.م داخل منزله، في محلة باب الرمل في طرابلس.
 
 
وحضرت فرق الاسعاف الى المكان، وبحسب المعلومات، فقد تُوفي قبل عدّة أيّام.
 
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