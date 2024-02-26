العثور على جثة رجل داخل أحد المنازل... ماذا في المعلومات الأوليّة؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على جثة ع.م داخل منزله، في محلة باب الرمل في طرابلس.

وحضرت فرق الاسعاف الى المكان، وبحسب المعلومات، فقد تُوفي قبل عدّة أيّام.