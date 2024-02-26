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لبنان
العثور على جثة رجل داخل أحد المنازل... ماذا في المعلومات الأوليّة؟
Lebanon 24
26-02-2024
|
06:03
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على جثة ع.م داخل منزله، في محلة باب الرمل في طرابلس.
وحضرت فرق الاسعاف الى المكان، وبحسب المعلومات، فقد تُوفي قبل عدّة أيّام.
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