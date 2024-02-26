أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "رداً ‏على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً على بلدة بليدا، ‌‏‌‎استهدف مستعمرة شتولا بالأسلحة الصاروخية". ‌‏

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