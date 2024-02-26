Advertisement

لبنان

مفارقة مُؤلمة... فادي ابراهيم تُوفي في يوم عيد ميلاده

Lebanon 24
26-02-2024 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1168558-638445510967032136.jpg
Doc-P-1168558-638445510967032136.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، لجواز سفر الفنان الراحل فادي ابراهيم، حيث يظهر أنّه وُلد في يوم 26 شباط من العام 1956، في مدينة طرابلس.
 
 
وللمفارقة، فإنّ ابراهيم تُوفي صباحاً في 26 شباط، أيّ في يوم عيد ميلاده، عن 68 عاماً.
Advertisement
 
 
وكما يظهر في جواز السفر، فإنّ ابراهيم يحمل الجنسيّة الأستراليّة.
 
 
 
 

لبنان

فنون ومشاهير

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:30 | 2024-02-26
07:52 | 2024-02-26
07:43 | 2024-02-26
07:36 | 2024-02-26
07:31 | 2024-02-26
07:24 | 2024-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24