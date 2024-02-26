مفارقة مُؤلمة... فادي ابراهيم تُوفي في يوم عيد ميلاده

انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، لجواز سفر الفنان الراحل فادي ابراهيم، حيث يظهر أنّه وُلد في يوم 26 شباط من العام 1956، في مدينة طرابلس.

وللمفارقة، فإنّ ابراهيم تُوفي صباحاً في 26 شباط، أيّ في يوم عيد ميلاده، عن 68 عاماً.

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وكما يظهر في جواز السفر، فإنّ ابراهيم يحمل الجنسيّة الأستراليّة.