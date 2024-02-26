بيان من الجيش الإسرائيلي عن "غارة بعلبك".. هذا ما أعلنه

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن طائرات حربية تابعة له، شنّت غارات جوية ضد منطقة البقاع - شرق لبنان، مستهدفة مجمعات تستخدمها وحدة الدفاع الجوي التابعة لـ"حزب الله".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن عملية القصف جاءت رداً على إطلاق صواريخ أرض جو باتجاه طائرة مسيرة من دون طيار من طراز "زيك" والتي سقطت في وقت سابق من اليوم الإثنين فوق جنوب لبنان.