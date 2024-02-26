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لبنان

"نار المقاومة حارقة".. فضل الله: العدوان على بعلبك لن يمرّ دون ردّ

Lebanon 24
26-02-2024 | 06:55
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اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، أن "العدو الإسرائيلي هدّد لبنان"، وذلك بعد الغارات الجويّة التي شنها العدو اليوم الأثنين وإستهدفت محيط بعلبك - شرق لبنان، وبعض قرى الجنوب.

وفي حديث لـ "الميادين"، أضاف فضل الله: "نحن نقول للعدو أن نار المقاومة حارقة، وستتصدى لأي اعتداء على بلدنا".
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وتابع: "يظن العدو أنه يستطيع أن يستعيد هيبته من خلال الغارات على بعلبك والقرى اليوم، لكن المقاومة ستبدع في إيجاد الردود على تماديه في عدوانه على القرى والبلدات، وستفاجئه كما فاجأته اليوم، والعدوان على بعلبك لن يمر دون رد".
 
وأكد فضل الله أن "نهاية هذه الحرب لن تكون إلا بالانتصار".
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