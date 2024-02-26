الدفاع المدني: نواكب كافة الإجراءات لإعطاء العناصر حقوقهم المشروعة

ورد إلى "لبنان24" بيان من المديرية العامة للدفاع المدني وجاء فيه:

"تناقلت بعض المواقع الإلكترونية خبراً مفاده وجود نية لإغلاق مراكز الدفاع المدني نتيجة عدم تقاضي العناصر الذين تم تثبيتهم قبل أشهر رواتبهم. إن المديرية العامة للدفاع المدني تؤكد انها تواكب الاجراءات الآيلة الكفيلة باعطائهم حقوقهم المشروعة ومساواتهم بزملائهم الموظفين. ويهم هذه المديرية العامة ان تطمئن الجميع أن عناصرها يواصلون تلبية نداء الواجب بلا تردد وعلى مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، وهم لم ولن يتقاعسوا عن تنفيذ المهام الموكلة إليهم مهما اشتدت الازمات وبلغت التضحيات".