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لبنان

مجلس القضاء الأعلى ​نعي القاضي حسين إبراهيم شاهين

Lebanon 24
26-02-2024 | 07:36
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صدر عن المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى البيان التالي:
 
"بحزنٍ وأَسى بالغَين، يَنعى مجلس القضاءِ الأعلى القاضي حسين إبراهيم شاهين، المفتش العام السابق في هيئة التفتيش القضائي.
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شغِلَ الفقيد خلال مسيرته القضائية، التي دامت حوالي ثلاثين عاماً، مراكز ومهام قضائية عدّة. عيُّن في العام 1991 في مِلاك القضاء الإداري كمستشار معاون في مجلس شورى الدولة، قبل أن ينتقل في العام 1992 الى مِلاك القضاء العدلي الذي تبوّأ فيه مراكز قضائية عدّة بينها قاضي تحقيق في النبطية، ومحامٍ عام استئنافي في لبنان الجنوبي، ليختم مسيرته مفتشاً عاماً في هيئة التفتيش القضائي في العام 2014 وحتى تقاعده في العام 2021.
إنّ مجلس القضاء الأعلى، اذ يستذكر ما كان للراحل من مناقبيةٍ قضائية ووافر علم، يتقدَّمُ بالتعازي الحارّة من زوجته القاضي حياة العاكوم، ومن كريمته القاضي كارين شاهين، ومن عائلته الكريمة، وكذلك من قضاة لبنان عموماً وقضاة هيئة التفتيش القضائي خصوصاً، راجياً الله أن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم عائلته الصبرَ والسلوان".

 

لبنان

تعازي ووفيات

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