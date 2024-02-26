بري استقبل قائد اليونيفيل وسفيرة الأرجنتين.. وهذا ما جرى بحثه

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينةـ سفيرة الارجنتين ماريا فرجينيا رويس قنطار، في زيارة بروتوكولية بمناسبة توليها مهامها الدبلوماسية لدى لبنان.

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كما تم البحث خلال الزيارة، في آخر التطورات والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتابع الرئيس بري أيضاً الأوضاع العامة، لاسيما المستجدات الميدانية على ضوء تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والقرى والبلدات الجنوبية، خلال لقائه قائد قوات اليونيفل العاملة في جنوب لبنان اللواء آرولدو لاثارو والوفد المرافق.