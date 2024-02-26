بعد استهداف سيارة مدنية في المجادل الجنوبية.. هذا ما أفصح عنه رئيس البلدة

تعليقًا على عملية الإستهداف التي طالت سيارة مدنية في الجنوب، لفت رئيس بلدية المجادل إلى أن العدو اغتال إحدى الشخصيات البارزة في سيارة على طريق البلدة.

"لبنان 24"، أنّ طائرة للعدوّ الإسرائيليّ، استهدفت سيارة على طريق المجادل - الشهابية.

Advertisement وبوقت سابق كانت قد أفادت مندوبة، أنّ طائرة للعدوّ الإسرائيليّ، استهدفت سيارة على طريق المجادل - الشهابية.