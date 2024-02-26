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لبنان

الدويهي: سندعم المبادرة الرئاسية

Lebanon 24
26-02-2024 | 08:03
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تواصل كتلة الإعتدال الوطني جولتها على الكتل النيابية ضمن المبادرة التي طرحتها بهدف إحداث خرق بملف رئاسة الجمهورية.
 
بهذا السياق، قال النائب ميشال الدويهي بعد لقاء وفد من كتلة الإعتدال الوطني أنّه "سندعم المبادرة الرئاسية وهناك نفس إيجابي لكن إذا لم يحصل تنازل عن المرشحين من الممكن أن تفشل هذه المبادرة المطروحة".
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وأضاف:" في ظل عدم انتخاب رئيس الجمهورية المشاكل ستبقى وما قاله برّي يعتبر فرصة جديّة لانتخاب الرئيس".
 
ولفت الدويهي إلى أن "الاقتراح هو أن يتداعى النواب للنزول إلى المجلس النيابي لتأمين نصاب 86 نائبًا وسننتظر انتهاء جولة كتلة "الاعتدال الوطني".
 
 
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