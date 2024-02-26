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لبنان

آخر خبر عن "غارة المجادل"... ما هو عدد الشهداء؟

Lebanon 24
26-02-2024 | 08:09
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن استشهاد شخصين في الغارة الإسرائيليّة، التي استهدفت سيارة، في بلدة المجادل، في قضاء صور.
 
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