مسؤول بالحزب.. من استهدفت إسرائيل في بلدة المجادل الجنوبية اليوم؟

افادت قناة الحدث بأن الشخصية المستهدفة بالغارة الإسرائيلية في المجادل جنوب لبنان اليوم هو حسن سلامة مسؤول القطاع الشرقي بـ "حزب الله".

"لبنان24" أنّ طائرة للعدوّ الإسرائيليّ، استهدفت سيارة على طريق المجادل - الشهابية.(الحدث)

Advertisement وبوقت سابق كانت قد أفادت مراسلةأنّ طائرة للعدوّ الإسرائيليّ، استهدفت سيارة على طريق المجادل - الشهابية.(الحدث)