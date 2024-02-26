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لبنان

مسؤول بالحزب.. من استهدفت إسرائيل في بلدة المجادل الجنوبية اليوم؟

Lebanon 24
26-02-2024 | 09:26
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افادت قناة الحدث بأن الشخصية المستهدفة بالغارة الإسرائيلية في المجادل جنوب لبنان اليوم هو حسن سلامة مسؤول القطاع الشرقي بـ "حزب الله".
 
وبوقت سابق كانت قد أفادت مراسلة "لبنان24" أنّ طائرة للعدوّ الإسرائيليّ، استهدفت سيارة على طريق المجادل - الشهابية.(الحدث)
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