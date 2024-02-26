19
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعدد كبير من الصواريخ... هكذا ردّ "الحزب" على "غارة بعلبك"
Lebanon 24
26-02-2024
|
09:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "رداً على العدوان الاسرائيلي على محيط مدينة بعلبك في البقاع، والاعتداءات على القرى والمنازل المدنية، استهدف مقر قيادة فرقة الجولان في نفح بستين صاروخ كاتيوشا".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: أكثر من 30 قذيفة أطلقت من لبنان باتجاه الجولان(العربي)
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: أكثر من 30 قذيفة أطلقت من لبنان باتجاه الجولان(العربي)
26/02/2024 17:04:55
26/02/2024 17:04:55
Lebanon 24
Lebanon 24
شهيدان لـ"الحزب" في غارتيّ بعلبك... من هما؟
Lebanon 24
شهيدان لـ"الحزب" في غارتيّ بعلبك... من هما؟
26/02/2024 17:04:55
26/02/2024 17:04:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"نار المقاومة حارقة".. فضل الله: العدوان على بعلبك لن يمرّ دون ردّ
Lebanon 24
"نار المقاومة حارقة".. فضل الله: العدوان على بعلبك لن يمرّ دون ردّ
26/02/2024 17:04:55
26/02/2024 17:04:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من الجيش الإسرائيلي عن "غارة بعلبك".. هذا ما أعلنه
Lebanon 24
بيان من الجيش الإسرائيلي عن "غارة بعلبك".. هذا ما أعلنه
26/02/2024 17:04:55
26/02/2024 17:04:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعلبك
الجولان
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
اعلامية تقدم استقالتها من الـLBCI.. هذه وجهتها الجديدة
Lebanon 24
اعلامية تقدم استقالتها من الـLBCI.. هذه وجهتها الجديدة
12:30 | 2024-02-25
25/02/2024 12:30:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"دخلت لبنان وحاولت استهداف نصرالله".. ما هي "وحدة شلداغ الإسرائيلية"؟
Lebanon 24
"دخلت لبنان وحاولت استهداف نصرالله".. ما هي "وحدة شلداغ الإسرائيلية"؟
14:00 | 2024-02-25
25/02/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل وفاته.. هذا ما حصل مع فادي إبراهيم
Lebanon 24
قبل وفاته.. هذا ما حصل مع فادي إبراهيم
03:15 | 2024-02-26
26/02/2024 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تطور خطير.. غارات إسرائيلية تضرب بعلبك وسقوط شهيدين (فيديو)
Lebanon 24
تطور خطير.. غارات إسرائيلية تضرب بعلبك وسقوط شهيدين (فيديو)
04:40 | 2024-02-26
26/02/2024 04:40:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مُمدة على السرير.. كفتاة عشرينية هيفا وهبي بجلسة تصوير جريئة (صور)
Lebanon 24
مُمدة على السرير.. كفتاة عشرينية هيفا وهبي بجلسة تصوير جريئة (صور)
00:13 | 2024-02-26
26/02/2024 12:13:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:49 | 2024-02-26
بوحبيب: مستمرون بجهودنا الهادفة إلى احتواء التصعيد
09:34 | 2024-02-26
"الرقم خطير"... كم تبلغ خسائر لبنان جراء حرب غزة؟
09:26 | 2024-02-26
مسؤول بالحزب.. من استهدفت إسرائيل في بلدة المجادل الجنوبية اليوم؟
09:12 | 2024-02-26
رعد: وجع العدوّ هو الّذي يجعله يتطاول في بعض الأحيان
09:08 | 2024-02-26
تطوّر أمني عاجل.. صلية صواريخ ضخمة تنطلق من جنوب لبنان نحو إسرائيل(فيديو)
08:49 | 2024-02-26
شهيدان لـ"الحزب" في غارتيّ بعلبك... من هما؟
فيديو
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
Lebanon 24
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
15:32 | 2024-02-25
26/02/2024 17:04:55
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
04:59 | 2024-02-24
26/02/2024 17:04:55
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
03:00 | 2024-02-24
26/02/2024 17:04:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24