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لبنان

بعدد كبير من الصواريخ... هكذا ردّ "الحزب" على "غارة بعلبك"

Lebanon 24
26-02-2024 | 09:41
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "رداً على العدوان ‏الاسرائيلي على محيط مدينة بعلبك في البقاع، والاعتداءات على القرى والمنازل المدنية، ‌‎استهدف ‏مقر قيادة ‏فرقة الجولان في نفح بستين صاروخ كاتيوشا". ‏
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