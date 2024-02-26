بعدد كبير من الصواريخ... هكذا ردّ "الحزب" على "غارة بعلبك"

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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "رداً على العدوان ‏الاسرائيلي على محيط مدينة بعلبك في البقاع، والاعتداءات على القرى والمنازل المدنية، ‌‎استهدف ‏مقر قيادة ‏فرقة الجولان في نفح بستين صاروخ كاتيوشا". ‏